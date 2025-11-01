Рестлинг-шоу с элементами костюмированной вечеринки. Матчи на ринге от борцов из разных городов России, конкурсы для зрителей. Гости смогут поучаствовать в конкурсах, подраться огромными подушками, сфотографироваться с рестлерами. На ринге можно будет увидеть матчи от борцов из Нижнего Новгорода, Санкт Петербурга, Москвы: одиночные и командные. Мероприятие проходит в баре в историческом центре Нижнего Новгорода.