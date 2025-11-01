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Рестлинг-шоу «Тыквенный спас»
Нижне-Волжская набережная, 19к1
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 2000₽
Возраст 12+
Стендап
Про событие
Рестлинг-шоу с элементами костюмированной вечеринки. Матчи на ринге от борцов из разных городов России, конкурсы для зрителей. Гости смогут поучаствовать в конкурсах, подраться огромными подушками, сфотографироваться с рестлерами. На ринге можно будет увидеть матчи от борцов из Нижнего Новгорода, Санкт Петербурга, Москвы: одиночные и командные. Мероприятие проходит в баре в историческом центре Нижнего Новгорода.
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