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Рестлинг-шоу «Тыквенный спас»

Nenavist'
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 12+
Стендап

Про событие

Рестлинг-шоу с элементами костюмированной вечеринки. Матчи на ринге от борцов из разных городов России, конкурсы для зрителей. Гости смогут поучаствовать в конкурсах, подраться огромными подушками, сфотографироваться с рестлерами. На ринге можно будет увидеть матчи от борцов из Нижнего Новгорода, Санкт Петербурга, Москвы: одиночные и командные. Мероприятие проходит в баре в историческом центре Нижнего Новгорода.

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