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  1. Нижний Новгород
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Единое окно в ад

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

666₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Добро пожаловать в МФЦ загробных услуг, — бери талон, пиши заявление! Копия души не потребуется! Одна ночь на то, чтобы заполнить все бланки: зарегать проклятие, расторгнуть сделку с дьяволом, сменить загробную прописку или оформить льготу на вечные муки — Отдел оповещения — диджей FolSpectr и диджей Mashka — Электронная очередь — Кабинет загробных услуг — Ящик жалоб и доносов Не теряйт талон! Тебя вызовут! Время ожидания: вечность. Дресс-код: только для нечисти, бюрократия по желанию

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