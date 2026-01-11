Хэллоуин в Лихолесье
Уzдечка, цоколь со стороны ул. Крылова 26, за шлагбаум.
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 800₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали
Про событие
Таинственный лес и его невообразимые жители, музыка Фестиваля и атмосфера волшебства — всё это ждёт тебя в этот вечер. На сцене: — Переплут; — Роджер Смайл; — Коллекция тайн.
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