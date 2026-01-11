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Хэллоуин в Лихолесье

Уzдечка, цоколь со стороны ул. Крылова 26, за шлагбаум.

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 800₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Таинственный лес и его невообразимые жители, музыка Фестиваля и атмосфера волшебства — всё это ждёт тебя в этот вечер. На сцене: — Переплут; — Роджер Смайл; — Коллекция тайн.

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