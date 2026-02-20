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Лиза Льянга

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Впервые в России — Лиза Льянга, восходящая звезда кенийской сцены, чей голос покорил крупнейшие фестивали Африки. Эта молодая певица с семилетнего возраста пленяет слушателей уникальным сочетанием госпела, афро-соула и мировой музыки. В её исполнении каждая песня — это искренний рассказ, наполненный глубиной и эмоциями. Двуязычный репертуар на суахили и английском создаёт особое волшебство, которое не нуждается в переводе. Два мини-альбома и успешные синглы уже доказали: Лиза Льянга — это голос нового поколения, способный объединить разные культуры через силу музыки. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.

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