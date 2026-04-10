Pyrokinesis вместе с лайв-бэндом встретятся с тобой, чтобы сыграть песни в новом звучании, которые летом ощущаются особенно. Та самая атмосфера летнего вечера, когда песни под гитару заставляют замереть и быть только здесь и сейчас.