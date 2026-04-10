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Pyrokinesis

Экспоцентр, Станционная улица, 104

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от 2500₽ до 7000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Pyrokinesis вместе с лайв-бэндом встретятся с тобой, чтобы сыграть песни в новом звучании, которые летом ощущаются особенно. Та самая атмосфера летнего вечера, когда песни под гитару заставляют замереть и быть только здесь и сейчас.

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