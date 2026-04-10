Именинница, которая не ждёт, пока её будут развлекать. Она сама выходит на сцену и устраивает праздник для всех! По доброй традиции Алёна Грига отмечает свой день рождения там, где особенно любят живую музыку, артистическое хулиганство и людей, способных превратить концерт в настоящее событие. «Элли Блэк» – это не просто музыкальная группа, а интерактивный спектакль, в котором смешиваются поп-рок, блюз-рок, ска-панк и диско. Только живые инструменты, мощный вокал, ироничные песни о любви и отношениях, танцы и постоянный диалог с залом. Здесь невозможно тихонько отсидеться за столиком: зрители очень быстро становятся участниками происходящего. В центре этого управляемого музыкального безумия – Алёна Грига: лидер группы, автор песен и солистка, выпускница Новосибирского музыкального колледжа имени Мурова по специальности «Эстрадный вокал» и участница проекта «Главная сцена». За несколько лет «Элли Блэк» успели выступить на крупных фестивалях, стать победителями международного конкурса «Новая песня 2024» сразу в нескольких номинациях и завоевать признание далеко за пределами Новосибирска. В их репертуаре – песни «Брак», «Медленно», «Про любовь», «Командировка», «Уехала» и другие истории, в которых легко узнать себя, своих бывших, нынешних и тех, с кем всё было сложно. В этот вечер будет особенно громко, ярко и непредсказуемо. Потому что обычный концерт «Элли Блэк» – уже праздник. А концерт в день рождения Алёны – это праздник, которому официально разрешено всё! Забронировать столик можно по телефону, позвонив после 16:00.