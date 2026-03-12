Сильный вокал, классические гитарные рифы, ясные мелодии и лиричные тексты. Это современный мелодичный рок, не стесняющийся красивого припева и прямого эмоционального высказывания. Название точно передаёт природу проекта: Луна отвечает за романтическое и немного таинственное пространство, а число 54 возвращает музыку на землю — в Новосибирскую область. Получается лирика с конкретной географической пропиской. В дискографии группы — альбом «Обратная сторона Луны», синглы «Сто дорог», «Горит планета», «Мама» и мини-альбом «Трингл».