Луна54
Каменская улица, 32
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от 800₽ до 1200₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Сильный вокал, классические гитарные рифы, ясные мелодии и лиричные тексты. Это современный мелодичный рок, не стесняющийся красивого припева и прямого эмоционального высказывания. Название точно передаёт природу проекта: Луна отвечает за романтическое и немного таинственное пространство, а число 54 возвращает музыку на землю — в Новосибирскую область. Получается лирика с конкретной географической пропиской. В дискографии группы — альбом «Обратная сторона Луны», синглы «Сто дорог», «Горит планета», «Мама» и мини-альбом «Трингл».
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