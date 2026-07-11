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Порто

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

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Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Группа по праву считается одним из самых душевных музыкальных коллективов города. На протяжении многих лет музыканты покоряют публику искренностью, безупречным чувством стиля и редким умением создавать ощущение настоящего праздника «для своих». Творческий почерк «Порто» — это превращение классического квартирника в полноценное музыкальное шоу. За плечами коллектива — участие в проекте «Битва каверов» на федеральном телевидении, совместные выступления со звёздами российской сцены и сотни концертов. В исполнении «Порто» вечные хиты разных десятилетий обретают свежее звучание: от тонкой акустики до насыщенного грува с выразительной духовой секцией. Здесь стирается грань между залом и сценой, а знакомые каждому строки звучат в унисон. Предстоящий вечер станет особенным событием в концертном календаре: это последний публичный концерт коллектива в этом году. Это редкая возможность замедлиться, согреться любимыми песнями и разделить атмосферу живого музыкального единения. Сбор гостей — в 19:00, начало — в 20:00.

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