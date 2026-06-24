Музыканты предлагают неожиданное прочтение легендарных мелодий, соединяя в одном концерте далёкие друг от друга эпохи и культуры — от оперы XIX века до знойных латиноамериканских ритмов и музыки наших дней. Произведения, знакомые с первых нот, теряют здесь привычную предсказуемость и превращаются в живой, азартный разговор пяти инструменталистов. Над упругим ритмом двух гитар и контрабаса взлетает певучая скрипка, а особую глубину звучанию придают три разных духовых голоса в руках одного мастера — прозрачный кларнет, бархатный тенор и густой баритон-саксофон. Это редкая возможность услышать, как строгая классика и знаменитые темы разных столетий зазвучат с темпераментом, изяществом и свободой настоящего джаза. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.