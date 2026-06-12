Фолк-группа представит новую масштабную видеоработу на трек «Кикимора болотная». Это будет не просто премьера, а полноценный музыкальный вечер: ты увидишь видео и, конечно же, услышишь трек в живом исполнении. В программе: концерт группы «Новолуние», просмотр эксклюзивного видео со съёмок, общение с артистами и участниками съёмочной команды. Купить билет можно на месте. Забронировать столик можно по телефону.