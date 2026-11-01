Легендарная киномузыка, чувственный джаз и бессмертная классика оживут в исполнении эстрадно-симфонического оркестра «Мелодия» под руководством Вячеслава Акопова. Тебя ждут: — хиты кино — от «Титаника» и «Звёздных войн» до «Кин-дза-дза!»; — известные джазовые стандарты в эксклюзивных аранжировках; — популярная классика в новом прочтении; — мягкий вечерний свет и потрясающая акустика. Количество мест строго ограничено! Из-за технических неполадок ссылка на билеты может временно не работать. Билеты также можно будет приобрести на месте в день концерта.