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Linkin Park трибьют

Рок-бар ДОМ RM
Каменская улица, 55

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1400₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Лучшие песни и бессмертные хиты — в живом исполнении и с максимально близким к оригиналу звучанием! Для тебя в этот вечер на сцене «Пьюр (Pure)» — группа из Перми, первый в России трибьют-проект Linkin Park. За плечами у команды — гастрольные туры по стране, сотни концертов и выступления на фестивалях. Каждое выступление группы — это не просто концерт, а целое шоу, полное живых эмоций и драйва, которое никого не оставит равнодушным. Сбор гостей — в 20:00, начало — в 21:00. Забронировать столик можно по телефону.

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