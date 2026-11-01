Лучшие песни и бессмертные хиты — в живом исполнении и с максимально близким к оригиналу звучанием! Для тебя в этот вечер на сцене «Пьюр (Pure)» — группа из Перми, первый в России трибьют-проект Linkin Park. За плечами у команды — гастрольные туры по стране, сотни концертов и выступления на фестивалях. Каждое выступление группы — это не просто концерт, а целое шоу, полное живых эмоций и драйва, которое никого не оставит равнодушным. Сбор гостей — в 20:00, начало — в 21:00. Забронировать столик можно по телефону.