Знаковые рок-композиции XX века получат новое монументальное прочтение: академическая традиция здесь встречается со стадионной экспрессией. Классический рок всегда тяготел к симфоническому размаху — от сложной драматургии Queen до монументальных полотен Pink Floyd и баллад Metallica. Программа «Гравитация FM» раскрывает эту связь и выводит знакомые композиции далеко за рамки привычного концерта-посвящения. В основе аранжировок — диалог органа, квартета виолончелей Cellissimo и ударных. Плотная фактура струнных заменяет гитарные риффы, органные регистры придают звучанию объём и полифоническую глубину, а барабаны сохраняют экспрессию и узнаваемый ритмический рисунок оригиналов. В программе вечера: — Metallica: «Nothing Else Matters», «Enter Sandman», «The Unforgiven», «One»; — Nirvana: «Smells Like Teen Spirit»; — AC/DC: «Thunderstruck»; — Queen: «Bohemian Rhapsody», «Love of My Life», «We Will Rock You»; — Pink Floyd: «Comfortably Numb». Исполнители: — Дениз Онал (орган); — Станислав Торский (ударные); — Квартет виолончелей «Cellissimo»: Станислав Овчинников, Александр Орлов, Игорь Коновальчик, Мансур Жомартулы. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.