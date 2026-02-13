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TRUEтень

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

Начало:

Завершение:

от 2100₽ до 2700₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Криминальный рэп и хулиганская лирика артиста с холодной Сибири заставит твоё сердце биться чаще. TRUEтень — это автор и исполнитель песен в жанре рэп-шансон Тарас Мехряков. Известность артист получил благодаря таким песням, как «Накидаю», «Уходим в туман», «Черёмуха», «#Базаранет», «Облаком», «Ау» и многочисленным совместным песням с такими артистами, как Гио Пика, Каспийский груз, StaFFord63, Andery Toronto и родным братом Тараса — Сулимой, финалистом шоу «Голос».

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