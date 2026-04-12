Панк кавер-шоу
Каменская улица, 55
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от 800₽ до 900₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Вечер, посвящённый легендарному человеку и его прекрасным песням. Тебя ждёт большая программа из всем знакомых каверов! На сцене — группа «Без предела». Сбор гостей — в 19:30, начало — в 21:00.
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