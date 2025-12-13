В самый разгар заснеженной сибирской зимы тебя ждёт встреча с растениями, которые редко встретишь в обычных магазинах — ведь они привезены из тропиков прямо к Новому году и уже очень хотят занять место на твоей полочке. Что ты найдёшь у продавцов? Ароидные, суккуленты, хойи и дисхидии, орхидеи (в том числе миниатюрные), хищные растения, каудексные стефании и филлантусы, флорариумные растения и многое другое. А чтобы сделать дом по-настоящему уютным: горшки и кашпо ручной работы, авторские грунты, подставки, новогодние атрибуты и игрушки — всё, что поможет создать праздничную атмосферу. Билет действует оба дня.