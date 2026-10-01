Пока весь мир рядится в тыквы и черепа, ты вспомнишь, что 31 октября в русском народном календаре — Луков день, или Лука Голодный: день, когда лук развешивали по углам избы как оберег от нечистой силы, когда граница между мирами истончалась, а музыка и ритуал были одним и тем же. Именно здесь, в стенах, помнящих индустриальную мечту XX века, откроется Луков день, как он должен звучать: через дисторшн, драм-машину и шаманский гул. Авангард Леонтьев Те, кто хоть раз слышал их вживую, знают: это не концерт, а ритуал. Каждый раз — новый сет, новая драматургия, новый звук. На Луков день они готовят специальную программу: тёмную, густую, с привкусом сырой земли. Чем удивят — лучше не знать заранее. Но приходить нужно. Летанина Тёмная электроника, объёмный звук, гипнотический пульс. Группа работает с пространством как с инструментом, и пространство «Л52», с его конструктивистской геометрией, для этого создано словно специально. Поклубиться под её сет — значит увидеть, как авангард 1920-х и андеграунд 2020-х совпадают в одной точке. Для кого это Для тех, кто понимает, что свердловский рок-клуб — не глава из учебника, а живая традиция, которую можно услышать. Для тех, кому важна архитектура как контекст, а не как фон. Для тех, кто не боится ни тёмной электроники, ни сырого лука. Для тех, кто знает, что оберег — это не сувенир из лавки, а то, что ты сделал сам. Обереги приветствуются. Особый лук приветствуется. Костюмы и грим приветствуются. Помимо музыки, будет общение, «атмосфера маскарада», без конкурса костюмов тоже не обойдётся.