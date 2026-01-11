Сладость, гадость или... воскрешение?! Хэллоуинский D&D-Эпик от ToxicDice. В самую жуткую ночь года грань между мирами истончается. 31 октября устраивают грандиозную игру на стыке атмосферы «Коралины в Стране Кошмаров», «Тайны Коко» и «Кошмара перед Рождеством» (с лёгкой щепоткой безумия Битлджуса). О чём игра? Ты примеришь на себя роль мертвецов, прибывших на Карнавал Всех Святых. На кону главный приз — шанс вернуться в мир живых. Чтобы получить вторую жизнь, тебе предстоит пройти испытания в одном из трёх зловещих шатров и первыми найти ключ от Моста между мирами. Но будь осторожен: на этой тропе тебе бросят вызов менее удачливые товарищи по загробной жизни. Что такое D&D-Эпик? Это масштабный формат, где несколько партий играют одновременно за разными столами, но внутри одной истории! Твоя общая цель, триумф или провал зависят от действий каждого конкретного стола. Твои решения могут спасти или погубить соседей по игре.