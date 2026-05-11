Яркий и необычный вечер в честь праздника Хэллоуина — готический спектакль «Сад Химер» в сопровождении живой, обскурной поэзии в стилистике французского символизма. Всем поклонникам Бодлера и Рембо, ценителям японского театра БУТО, истинным готам и мистикам. В клубах дыма и ладана, под музыку грегорианских хоралов перед вами раскроется бутон прекрасного и хищного Цветка Познания и Скорпион занесёт своё жало. Это путешествие будет пугающе прекрасным.