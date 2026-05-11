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Сад Химер

Проект 56
Большая Печёрская улица, 56

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Яркий и необычный вечер в честь праздника Хэллоуина — готический спектакль «Сад Химер» в сопровождении живой, обскурной поэзии в стилистике французского символизма. Всем поклонникам Бодлера и Рембо, ценителям японского театра БУТО, истинным готам и мистикам. В клубах дыма и ладана, под музыку грегорианских хоралов перед вами раскроется бутон прекрасного и хищного Цветка Познания и Скорпион занесёт своё жало. Это путешествие будет пугающе прекрасным.

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