Жизнь немного потрепала, но нужно продолжать веселиться. Что тебя ждёт: • Таролог [20:00-21:00] • Музыкальный кошачий бэнд Rake: ритмы современной электроники с гитарными риффами в духе психоделики 60-х. [21:00–23:00] • Приветственное игристое, конкурс костюмов и призы для самых ярких котов Дресс-код: уши, лапы и хвосты Начало в 20:00.