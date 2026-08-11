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Драный кот

Мелок
улица Кави Наджми, 8А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Жизнь немного потрепала, но нужно продолжать веселиться. Что тебя ждёт: • Таролог [20:00-21:00] • Музыкальный кошачий бэнд Rake: ритмы современной электроники с гитарными риффами в духе психоделики 60-х. [21:00–23:00] • Приветственное игристое, конкурс костюмов и призы для самых ярких котов Дресс-код: уши, лапы и хвосты Начало в 20:00.

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