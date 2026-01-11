Опохмеллоуин
Малая Семёновская улица, 5с10
Начало:
Завершение:
от 1₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Кому мало Тыквенного Спаса, пусть приходит на движ в следующий же вечер. Доступно-демократичный (плати на входе сколько хочешь), инклюзивный и вообще кайфовый, вот инструкция: Участники будут подтирать подтёкшие корпспейнты помятыми плащами, допивать утренний рассол и топать на Электрозаводскую. И дудки с гуслями не пусть не забывают, ведь им пришёлся по вкусу недавний шоукейс ГЗС лейбла с фееричным единящим души джемом в финале, так что организаторы будут продолжать в том же духе. В программе: Открытый микрофон — если есть что исполнить самостоятельно одному или организованной группировкой. Джем — совместный хаотично контролируемый. Для записи на эти активности обращайся в лс к Шефу (http://t.me/den0abr) Фри маркет — приноси и раскладывай что хочешь по не фиксированной цене + заценишь мерч ГЗС и журнала local. Фото с новыми друзьями в забавных костюмах на память. Просто чиллово-подвижный угар и сурово ламповый бар. Приходи в костюме реально. Вход — любая сумма от 1р.
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