ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Опохмеллоуин

Мотыга Йети Бар
Малая Семёновская улица, 5с10

Начало:

Завершение:

от 1₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Кому мало Тыквенного Спаса, пусть приходит на движ в следующий же вечер. Доступно-демократичный (плати на входе сколько хочешь), инклюзивный и вообще кайфовый, вот инструкция: Участники будут подтирать подтёкшие корпспейнты помятыми плащами, допивать утренний рассол и топать на Электрозаводскую. И дудки с гуслями не пусть не забывают, ведь им пришёлся по вкусу недавний шоукейс ГЗС лейбла с фееричным единящим души джемом в финале, так что организаторы будут продолжать в том же духе. В программе: Открытый микрофон — если есть что исполнить самостоятельно одному или организованной группировкой. Джем — совместный хаотично контролируемый. Для записи на эти активности обращайся в лс к Шефу (http://t.me/den0abr) Фри маркет — приноси и раскладывай что хочешь по не фиксированной цене + заценишь мерч ГЗС и журнала local. Фото с новыми друзьями в забавных костюмах на память. Просто чиллово-подвижный угар и сурово ламповый бар. Приходи в костюме реально. Вход — любая сумма от 1р.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Чайный концерт
Чайный концерт

от 1500₽

Хоррор-панк на Хэллоуин
Хоррор-панк на Хэллоуин

от 1500₽

Мировые хиты с мистическим оттенком на крыше «Симфония теней»
Мировые хиты с мистическим оттенком на крыше «Симфония теней»

от 2500₽

Страшно красиво: музыка из культовых фильмов
Страшно красиво: музыка из культовых фильмов

от 1500₽

Мировые хиты с мистическим оттенком на крыше «Симфония теней»
Мировые хиты с мистическим оттенком на крыше «Симфония теней»

от 2500₽

В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»
В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

от 5500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи