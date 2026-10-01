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Страшно красиво: музыка из культовых фильмов

Особняк Прове, Новая Басманная улица, 22/2с1

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Завершение:

от 1500₽ до 4900₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

«Страшно красиво: музыка из культовых фильмов» — вечер, где магия и напряжение саундтреков сплетаются в одно незабываемое впечатление. Сбор гостей — в 19:15, и в честь праздника каждый получит комплимент — бокал игристого, чтобы настроение стало по-настоящему праздничным. Начало концерта — в 20:00 В программе — саундтреки, давно ставшие самостоятельными легендами: чарующие темы из «Гарри Поттера», эпическое звучание «Властелина колец», мрачная и величественная музыка «Игры престолов», дерзкие и захватывающие мелодии «Пиратов Карибского моря». Эти композиции умеют говорить без слов: они мгновенно возвращают нас в те самые сцены, от которых замирало сердце. Струнный ансамбль и рояль раскроют знакомые мелодии с новой стороны. В этом сочетании рождается уникальный стиль: классика кинозвучания встречается с камерной утончённостью. «Страшно красиво» — это про контраст: про то, как пугающее может завораживать, а величественное — трогать до мурашек. Это вечер для тех, кто любит кино не только глазами, но и сердцем, для тех, кто ценит живую музыку и необычные форматы.

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