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Музыканты Dark Secret Love готовят подарок всем поклонникам творчества группы HIM и её лидера Вилле Вало. Московские фанаты финского коллектива смогут отпраздновать день рождения Вилле (более того, у фронтмена HIM в этом году круглая дата – 50 лет) на вечеринке в музыкальном баре Чиж & Co с живым исполнением хитов основоположников жанра Love metal.
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