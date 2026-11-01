Музыканты Dark Secret Love готовят подарок всем поклонникам творчества группы HIM и её лидера Вилле Вало. Московские фанаты финского коллектива смогут отпраздновать день рождения Вилле (более того, у фронтмена HIM в этом году круглая дата – 50 лет) на вечеринке в музыкальном баре Чиж & Co с живым исполнением хитов основоположников жанра Love metal.