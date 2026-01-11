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Вечер в Сан-Ремо

Крыша «Крым», Болотная набережная, 3с1

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от 2500₽ до 7000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Музыкальное путешествие в Италию Солнечное настроение, романтика и атмосфера вечного праздника. Тёплая панорамная крыша, огни вечернего города и мелодии, знакомые с первых нот, — всё для вечера в стиле дольче-вита, когда хочется наслаждаться каждым мгновением. Фестиваль Сан-Ремо — одно из главных музыкальных событий Италии. Он подарил миру десятки хитов, которые остаются любимыми на протяжении нескольких поколений. В программе — хиты Adriano Celentano, Toto Cutugno, Al Bano & Romina Power, Ricchi e Poveri, а также композиции Eros Ramazzotti, Laura Pausini и других звёзд итальянской эстрады. Elena et les garçons (Элена́ и ребята) — известный мультиязычный проект в России. Его цель — сохраняя в музыкальной программе иностранные традиции и культуру, погрузить слушателей в уникальную атмосферу разных стран. Главная особенность команды — её создатель и солистка Елена Липаева, певица-полиглот. Она родилась и выросла в Европе. Помимо итальянского, Елена прекрасно владеет английским, французским, испанским, немецким и грузинским языками. Важно: крыша полностью утеплена от любой непогоды и холода — комфортная температура +24 °C. Внутри тебя ждёт панорамный вид на центр Москвы, а также кухня и бар. Сбор гостей: 18:30 Начало концерта: 19:30

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