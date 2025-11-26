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[отменено] Я буду петь тебе, как Фрэнк

Oblako, Большая Садовая улица, 5

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от 3000₽ до 5000₽
Возраст 0+
Концерты
Еда

Про событие

Джазовый вечер в стильном пространстве, расположенном под самым шпилем легендарной гостиницы Пекин, в сердце столицы. Дмитрий Носков и его квартет приглашают тебя в замечательное путешествие по Америке 50-60х годов. Время, когда люди сходили с ума по джазу, собирались в клубах и на концертных площадках, чтобы выпить виски со льдом и лично пожать руку самому Фрэнку Синатре. В этот вечер ты услышишь хиты Фрэнка Синатры. Концертная программа Дмитрия Носкова с говорящим названием «Я буду петь тебе, как Фрэнк» — это самые популярные (Fly me to the moon, I’ve got you under my skin, My way и т.д.), а также редкоисполняемые песни Синатры, под заголовком первого оригинального сингла Дмитрия, в честь которого была названа программа. Тебя ждет бессмертная музыка, юмор, интересные истории и факты из жизни Синатры, живое общение и, конечно, отличительная особенность всех концертов Дмитрия Носкова — ощущение, что пришёл на вечеринку к лучшему другу.

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