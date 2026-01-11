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Золотая коллекция Фрэнка Синатры

Jam Club
улица Сретенка, 11

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Он был больше, чем певец. Он был стилем, эпохой и эталоном. Фрэнк Синатра — «Голос», чьё неповторимое, шёлковое с лёгкой хрипотцой звучание навсегда изменило популярную музыку. Сын итальянского иммигранта из Нью-Джерси, прошедший путь от лидера фанатской тусовки «бобби-соксеров» до суперзвезды Лас-Вегаса и обладателя всех мыслимых наград. Именно Синатра превратил эстрадный вокал в высочайшее искусство тонкой фразировки и актёрского проживания песни, заложив основы того, что мы сегодня называем «концептуальным альбомом». Это путешествие по золотой коллекции его творчества. В этот вечер под сводами клуба прозвучат те самые хиты, что стали саундтреком XX века. Но это не будет просто ностальгическое повторение. Ожидай смелые интерпретации, где классические мелодии обретут новые гармонии, неожиданные ритмы и свежее дыхание, оставаясь при этом верными духу самого Ол’ Блю Айз. Это концерт-посвящение. Концерт-настроение. Приходи, чтобы вновь услышать историю о любви, одиночестве, победе и стиле, рассказанную так, как мог рассказать только один человек на свете — Фрэнк Синатра.

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