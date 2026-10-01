Петербургская группа Settlers во главе с вокалисткой Яной Шелпаковой — одна из знаковых на современной инди-сцене, которая создаёт яркий авторский музыкальный материал, вдохновляясь исконной фольклорной традицией. Презентации пластинки состоится на большом сольном концерте, где Settlers не только представят эту работу целиком, но и исполнят все полюбившиеся хиты.