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Matte Jazz. Тони Карапетян

Дом винтажной музыки
улица Орджоникидзе, 1

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от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Музыка, пропитанная вайбом города ангелов. Невероятные закаты, простор, кинематографичность и расслабленность Лос-Анджелеса звучат в каждом треке. Невероятные закаты, простор, кинематографичность и расслабленность Лос-Анджелеса звучат в каждом треке. Это не просто фантазия автора, Тони знает о чём говорит, он жил и учился в Лос-Анжелесе, бродил по голливудскому бульвару, проникался неторопливым ритмом жизни местных и перенес свои впечатления и ощущения в музыку. Matte Jazz — это гармоничное сочетание поп-музыки, соула, фанка, эйсид-джаза и неосоула. С таким коктейлем определённо приятно провести вечер. В некоторых треках для более плотного звучания музыкант использует семплы с электронной музыкой, записью контрабаса и ударной установки. В программу Matte Jazz вошли авторские композиции Тони и аранжировки треков разных коллективов: Moonchilid, Robert Glasper, Alfa Mist, Roy Ayers, Kiefer, Anomalie.

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