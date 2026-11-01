Музыка, пропитанная вайбом города ангелов. Невероятные закаты, простор, кинематографичность и расслабленность Лос-Анджелеса звучат в каждом треке. Невероятные закаты, простор, кинематографичность и расслабленность Лос-Анджелеса звучат в каждом треке. Это не просто фантазия автора, Тони знает о чём говорит, он жил и учился в Лос-Анжелесе, бродил по голливудскому бульвару, проникался неторопливым ритмом жизни местных и перенес свои впечатления и ощущения в музыку. Matte Jazz — это гармоничное сочетание поп-музыки, соула, фанка, эйсид-джаза и неосоула. С таким коктейлем определённо приятно провести вечер. В некоторых треках для более плотного звучания музыкант использует семплы с электронной музыкой, записью контрабаса и ударной установки. В программу Matte Jazz вошли авторские композиции Тони и аранжировки треков разных коллективов: Moonchilid, Robert Glasper, Alfa Mist, Roy Ayers, Kiefer, Anomalie.