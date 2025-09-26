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Эх, яблочко, маршрут перестроен

…Мы в редакции тоже сперва шутили про аншлаг на концерте Кадышевой. А потом посчитали количество кокошников в событиях и поняли — пробил час расследования!

Что будет в статье:

  1. - За морями, за горами, за скучнейшими томами
  2. - Не всякая сказка — людям указка
  3. - Кто в теремочке живёт?
  4. - На заборе тоже написано
  5. - Долго и счастливо

Статья активно пополняется событиями: редакторский состав перетрясает сундучки в кавровых городах.

Следуя строгой букве законов мифологического мышления, вооружившись томиком Проппа и блинами, отправляемся разбираться, откуда есть пошёл тренд на русское-народное в событиях. Объективности пообещать не можем, зато подборку тематических событий — вполне.

За морями, за горами, за скучнейшими томами

Как часто бывает, энтузиасты-исследователи просекли фишку первыми. Окрылённые возможностями социальных сетей, амбассадоры научпопа начали рассказывать о прошлом живо, просто и захватывающе.

В их лекциях охлупни и рубели из непонятной музейной рухляди превратились в яркие приметы быта, а «предки» и «крестьяне» вдруг стали живыми людьми до боли похожими на нас. Как новгородский мальчик Онфим, который ещё в XIII-м веке рисовал себя супергероем. 100% понимания, бро, 0% осуждения.

История вылезла из-под стекла и огляделась. 

Москва

Истоки и традиция в творчестве Хаски
Истоки и традиция в творчестве Хаски

Русский код всё активнее проникает на андеграунд сцену, национальные мотивы звуч...

Дом культуры Исток, Большая Никитская улица, 60с1

2500₽

Недетские сказки: толкование сакральных смыслов волшебных сказок
Недетские сказки: толкование сакральных смыслов волшебных сказок

Лекция, которая раскроет сакральные смыслы русских народных сказок. Ты отправишь...

Дали & Пикассо

1400₽

Санкт-Петербург

Истоки и традиция в творчестве Хаски
Истоки и традиция в творчестве Хаски

Как ритуальный голос переносит нас в иномирье? Как работают локусы и архетипы? П...

Triglinki

от 1000₽

Style russe: от домостроя до Slavic bimbo
Style russe: от домостроя до Slavic bimbo

Встреча общества пьяных культурологов. Тебя ждёт лекция-погружение в историю нац...

Пространство Artista + Ceramista

от 1990₽

Откуда есть пошла русская брань: происхождение и история мата.
Откуда есть пошла русская брань: происхождение и история мата.

Узнай о происхождении слова на три буквы на лекции, посвящённой великому и ужасн...

Гостиница Октябрьская, Орловский переулок, 2

от 1500₽

Не всякая сказка — людям указка

…И SMMщики с маркетологами согласно покивают. Глобальный тренд на новую искренность позволил окинуть свежим взглядом окружающую действительность и вспомнить, что вязаные бабушкой носочки — так-то самые лучшие. А плести корзинки из лозы вообще-то классно.

Грузовичок понтов с его трендами-брендами налетел на зумеров и вылетел на обочину, дав нам увидеть пригородные поля и земляничку в кустах.

Москва

Культурно матом
Культурно матом

Ну кто из нас хоть раз в жизни, пусть не вслух, а в сердцах, не использовал креп...

до
Верхняя Радищевская ул., 22 строение 3, м. Таганская, на выходе из метро №1

1500₽

Предпраздничная вечёрка
Предпраздничная вечёрка

Раньше молодёжь собиралась после трудового дня, чтобы пообщаться, повеселиться, ...

Исток, Большая Никитская улица, 60с1

1500₽

Санкт-Петербург

Резьба по дереву
Резьба по дереву

Серия мастер-классов для тех, кто хочет научиться резьбе по дереву: от базовых п...

до
Плуталова улица, 20

2900₽

Резьба по дереву
Резьба по дереву

Серия мастер-классов для тех, кто хочет научиться резьбе по дереву: от базовых п...

до
Звенигородская улица, 9-11, пом. 345

2900₽

Колядки: мастер-класс по пению колядок, щедровок и христославий
Колядки: мастер-класс по пению колядок, щедровок и христославий

В это замечательное предрождественнское время приходи, чтобы поговорить о коляде...

Triglinki

от 700₽

Пермь

Сила времени
Сила времени

История о движении, памяти и преображении, где прошлое, настоящее и будущее встречаются в материале и образе. Экспозиция объединяет живопись, керамику, графику и декоративно-прикл...

до
Часовой завод

Бесплатно

Кто в теремочке живёт?

Нет, правда, кто? Этот вопрос задают себе люди по всему миру. В пику неумолимой глобализации возникает потребность ощутить локальную идентичность, связь с домом. И ты начинаешь тыкать палочкой местные предания, историю своей улицы и фамильные архивы.

Ну и, как известно любому исследователю, начни тыкать прошлое — попадёшь в местную кухню. Блинчики, соленья и шанежки переосмысляются в новых реалиях и снова становятся ультрамодными. Тут тебе и эксперименты современной высокой кухни и стрит-фуд в прикольных крафтовых упаковках. Что, кстати, кивает в такт ещё одному глобальному тренду: экологичности, завязанной на местных рынках и локальных продуктах.

Москва

«История кокошника» с чаепитием
«История кокошника» с чаепитием

На встрече будешь говорить о восхитительном русском головном уборе — кокошнике. Кокошники на Руси носили замужние женщины. Этот драгоценный головной убор передавался из поколения в...

Дом Телешова, Покровский бульвар, 16-18, стр. 4-4а (вход со двора, дверь с вывеской «Центр «Консервация»)

2100₽

Санкт-Петербург

Путешествие по пузырькам
Путешествие по пузырькам

Дегустация игристых вин со всего мира. Тебя ждёт: - 5 вин из разных стран (нап...

до
улица Некрасова, 3-5В

3500₽

От монастырей до баров: эволюция настоек
От монастырей до баров: эволюция настоек

Дегустация, на которой ты не только сможешь попробовать разные виды настоек, но ...

до
улица Некрасова, 3-5В

2000₽

Театр горожан: Девочки в культуре
Театр горожан: Девочки в культуре

Театр горожан — это театр, в котором люди рассказывают о своём опыте без посредн...

АТС

800₽

Казань

Мастер-класс по приготовлению эчпочмака
Мастер-класс по приготовлению эчпочмака

Ты узнаешь о секретах приготовления эчпочмака - символа татарской национальной кухни. Ведущий мастер-классса покажет несколько видов защипывания эчпочмаков. А пока они буду запек...

до
Дом-музей «Бик тэмле. Бик матур», улица Каюма Насыри, 1/5Б

990₽

Нижний Новгород

Согревающие вкусы зимы
Согревающие вкусы зимы

Когда за окнами снег и холод, приходи в уютную усадьбу Гусевых продолжить добрую традицию — собираться в тёплом кругу за согревающими напитками. Тебя ждет аромат яблок, мёда и спе...

до
Заповедные Кварталы

2300₽

На заборе тоже написано

Пожалуй, главный прикол фольклора — в отсутствии автора. Это убирает посредника между тобой и произведением, позволяет самому залить туда любой смысл, не оглядываясь на «что хотел сказать автор». Тренд на русское-народное переосмысляет традиции, а не воскрешает музейных мертвецов.

Поэтому дизайнеры бахают этнические орнаменты на худи, а диджеи бодро миксуют «Ой, мороз» с хардбассом. Русское поле (экспериментов) щедро колосится сказочными рейвами, ролевыми играми в славянском сеттинге и бранчами с квасом. И это реально весело!

Москва

Жили-Были. Школа русской сказки
Жили-Были. Школа русской сказки

Выставка вновь открыта! Сюжет выставки построен вокруг известной присказки: «Сказка - ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок». Эта народная мудрость стала основой концепции п...

до
Винзавод

от 600₽

Санкт-Петербург

Русалки
Русалки

Театральный хоррор, в котором жуть — это не только мрак, но и взросление. Здесь первая влюблённость и первое предательство идут рука об руку с магией, славянскими песнями и мутной ...

Театр Поколений

от 1300₽

Нижний Новгород

Сказки без Пушкина
Сказки без Пушкина

Скоморох-шоу «Сказки для хороших людей» — веселье, музыка, импровизация, общение с залом, это фонтан энергии, который захлестывает зрителей. Представь, что после корпоратива в офи...

Нетеатр

от 700₽

Пермь

Фолк-хор с друзьями и пряниками
Фолк-хор с друзьями и пряниками

Хор.project приглашает на первый хоровой ивент. Будут петь настоящие народные песни: известные каждому и наоборот, диковинные и совсем незнакомые. Хор идеально подойдёт для любите...

Lemon Tree, Советская улица, 29

1800₽

Иркутск

Сны Сирин
Сны Сирин

Иркутский гусляр Ксения Осадчая знакомит слушателей с прекрасным старинным инструментом — гуслями. Гусельный звук раскрывается как глубокий и звенящий, хрустальный и бархатный, отз...

Ноосфера, улица Седова, 30

750₽

Краснодар

A La Russe корпоратив
A La Russe корпоратив

Новогодний корпоративе в русском стиле. Что тебя ждёт: — 6 часов неистового вес...

«Сплетни» by Anna Asti

4900₽

Пустите поколядовать!
Пустите поколядовать!

Поговоришь о большом пласте зимних традиций, которые живы в других странах и рег...

Пятница

800₽

Василиса прекрасная
Василиса прекрасная

Выпускной спектакль базового курса актерского мастерства ACT.LAB 28. Тёмная сказ...

Люди-игры

1000₽

Долго и счастливо

Выныривая из описаний тематических вечеринок и мастер-классов, остаёшься с мыслью, что традиции — это не то, что можно «вспомнить» или «забыть». Они у тебя внутри просто есть и всё. Их используют для развлечений потому, что они априори работают. Культурный код, все дела, никуда от него не деться.

Хорроры в старорусском стиле всегда будут по-особенному пугать (привет, Гоголь!), а песни со старинными мотивами — задевать какие-то тайные душевные струны. Да, в ближайшее время этот тренд пропадёт. А вот интерес — никуда не денется.

Москва

Народные песни и настойки в усадьбе
Народные песни и настойки в усадьбе

Слышал ли ты духовные стихи и постовые песни русской деревни? А деревенские песн...

Другое Дело

от 2650₽

Рождество Твоё
Рождество Твоё

Рождественский концерт фольклорного ансамбля «Комонь». Концерт ансамбля «Комонь...

c
по
Театр Практика

от 1500₽

Санкт-Петербург

Йога-выезд с баней
Йога-выезд с баней

Зимняя сказка: Йога практики в коллаборации двух преподавателей направления FYSM...

м. Парнас (от него тебя доставят до локации)

10000₽

Царица Пати: Russian Style
Царица Пати: Russian Style

Русский Новый год с размахом — весёлый, яркий и музыкальный! Погрузись в атмосфе...

Douglas

9900₽

P.S. подбирая события для статьи, обнаружили, что классных и необычных переосмыслений народных традиций и фольклора — море разливанное. Тут тебе и авангардные спектакли на тему сказок и застолья иммерсивные... А что самое необычное встречал ты? 

Что есть в статье:

  1. За морями, за горами, за скучнейшими томами
  2. Не всякая сказка — людям указка
  3. Кто в теремочке живёт?
  4. На заборе тоже написано
  5. Долго и счастливо

Комментарии

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Арина | Kaver Team
14 ноября 2025, 16:08

Лови от наших щедрот новых лекций и мастер-классов по теме. Время седлать мезенскую лошадку!

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Гриша
31 октября 2025, 09:30

Хэллоуин или всё-таки Велесова Ночь? Настоятельно рекомендуем тебе уважить родную нечисть: тебе же потом с ней жить 😈

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Гриша
24 октября 2025, 16:05

Лови хэллоуинские обновления и готовься встречать самую жуткую ночь года в компании славянской нечисти!

A
Amari
16 октября 2025, 17:12

Добавили классных выставок и пристально следим за гастрономическими обновлениями.

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Арина | Kaver Team
10 октября 2025, 20:21

Добавили пруфов, ой, то есть выставок и мастер-классов, чтобы ты сам увидел и потрогал тему.

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