Эх, яблочко, маршрут перестроен

…Мы в редакции тоже сперва шутили про аншлаг на концерте Кадышевой. А потом посчитали количество кокошников в событиях и поняли — пробил час расследования!

Что будет в статье:

Статья активно пополняется событиями: редакторский состав перетрясает сундучки в кавровых городах.

Следуя строгой букве законов мифологического мышления, вооружившись томиком Проппа и блинами, отправляемся разбираться, откуда есть пошёл тренд на русское-народное в событиях. Объективности пообещать не можем, зато подборку тематических событий — вполне.

За морями, за горами, за скучнейшими томами

Как часто бывает, энтузиасты-исследователи просекли фишку первыми. Окрылённые возможностями социальных сетей, амбассадоры научпопа начали рассказывать о прошлом живо, просто и захватывающе.

В их лекциях охлупни и рубели из непонятной музейной рухляди превратились в яркие приметы быта, а «предки» и «крестьяне» вдруг стали живыми людьми до боли похожими на нас. Как новгородский мальчик Онфим, который ещё в XIII-м веке рисовал себя супергероем. 100% понимания, бро, 0% осуждения.

История вылезла из-под стекла и огляделась.

Москва

Санкт-Петербург

Не всякая сказка — людям указка

…И SMMщики с маркетологами согласно покивают. Глобальный тренд на новую искренность позволил окинуть свежим взглядом окружающую действительность и вспомнить, что вязаные бабушкой носочки — так-то самые лучшие. А плести корзинки из лозы вообще-то классно.

Грузовичок понтов с его трендами-брендами налетел на зумеров и вылетел на обочину, дав нам увидеть пригородные поля и земляничку в кустах.

Москва

Культурно матом Ну кто из нас хоть раз в жизни, пусть не вслух, а в сердцах, не использовал креп... до 27 декабря Верхняя Радищевская ул., 22 строение 3, м. Таганская, на выходе из метро №1 1500₽ Предпраздничная вечёрка Раньше молодёжь собиралась после трудового дня, чтобы пообщаться, повеселиться, ... 20 декабря Исток, Большая Никитская улица, 60с1 1500₽

Санкт-Петербург

Пермь

Сила времени История о движении, памяти и преображении, где прошлое, настоящее и будущее встречаются в материале и образе. Экспозиция объединяет живопись, керамику, графику и декоративно-прикл... до 28 декабря Часовой завод Бесплатно

Кто в теремочке живёт?

Нет, правда, кто? Этот вопрос задают себе люди по всему миру. В пику неумолимой глобализации возникает потребность ощутить локальную идентичность, связь с домом. И ты начинаешь тыкать палочкой местные предания, историю своей улицы и фамильные архивы.

Ну и, как известно любому исследователю, начни тыкать прошлое — попадёшь в местную кухню. Блинчики, соленья и шанежки переосмысляются в новых реалиях и снова становятся ультрамодными. Тут тебе и эксперименты современной высокой кухни и стрит-фуд в прикольных крафтовых упаковках. Что, кстати, кивает в такт ещё одному глобальному тренду: экологичности, завязанной на местных рынках и локальных продуктах.

Москва

«История кокошника» с чаепитием На встрече будешь говорить о восхитительном русском головном уборе — кокошнике. Кокошники на Руси носили замужние женщины. Этот драгоценный головной убор передавался из поколения в... 14 декабря Дом Телешова, Покровский бульвар, 16-18, стр. 4-4а (вход со двора, дверь с вывеской «Центр «Консервация») 2100₽

Санкт-Петербург

Казань

Мастер-класс по приготовлению эчпочмака Ты узнаешь о секретах приготовления эчпочмака - символа татарской национальной кухни. Ведущий мастер-классса покажет несколько видов защипывания эчпочмаков. А пока они буду запек... до 19 декабря Дом-музей «Бик тэмле. Бик матур», улица Каюма Насыри, 1/5Б 990₽

Нижний Новгород

Согревающие вкусы зимы Когда за окнами снег и холод, приходи в уютную усадьбу Гусевых продолжить добрую традицию — собираться в тёплом кругу за согревающими напитками. Тебя ждет аромат яблок, мёда и спе... до 27 декабря Заповедные Кварталы 2300₽

На заборе тоже написано

Пожалуй, главный прикол фольклора — в отсутствии автора. Это убирает посредника между тобой и произведением, позволяет самому залить туда любой смысл, не оглядываясь на «что хотел сказать автор». Тренд на русское-народное переосмысляет традиции, а не воскрешает музейных мертвецов.

Поэтому дизайнеры бахают этнические орнаменты на худи, а диджеи бодро миксуют «Ой, мороз» с хардбассом. Русское поле (экспериментов) щедро колосится сказочными рейвами, ролевыми играми в славянском сеттинге и бранчами с квасом. И это реально весело!

Москва

Жили-Были. Школа русской сказки Выставка вновь открыта! Сюжет выставки построен вокруг известной присказки: «Сказка - ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок». Эта народная мудрость стала основой концепции п... до 14 декабря Винзавод от 600₽

Санкт-Петербург

Русалки Театральный хоррор, в котором жуть — это не только мрак, но и взросление. Здесь первая влюблённость и первое предательство идут рука об руку с магией, славянскими песнями и мутной ... 14 декабря Театр Поколений от 1300₽

Нижний Новгород

Сказки без Пушкина Скоморох-шоу «Сказки для хороших людей» — веселье, музыка, импровизация, общение с залом, это фонтан энергии, который захлестывает зрителей. Представь, что после корпоратива в офи... 11 декабря Нетеатр от 700₽

Пермь

Фолк-хор с друзьями и пряниками Хор.project приглашает на первый хоровой ивент. Будут петь настоящие народные песни: известные каждому и наоборот, диковинные и совсем незнакомые. Хор идеально подойдёт для любите... 11 декабря Lemon Tree, Советская улица, 29 1800₽

Иркутск

Сны Сирин Иркутский гусляр Ксения Осадчая знакомит слушателей с прекрасным старинным инструментом — гуслями. Гусельный звук раскрывается как глубокий и звенящий, хрустальный и бархатный, отз... 26 декабря Ноосфера, улица Седова, 30 750₽

Краснодар

Долго и счастливо

Выныривая из описаний тематических вечеринок и мастер-классов, остаёшься с мыслью, что традиции — это не то, что можно «вспомнить» или «забыть». Они у тебя внутри просто есть и всё. Их используют для развлечений потому, что они априори работают. Культурный код, все дела, никуда от него не деться.

Хорроры в старорусском стиле всегда будут по-особенному пугать (привет, Гоголь!), а песни со старинными мотивами — задевать какие-то тайные душевные струны. Да, в ближайшее время этот тренд пропадёт. А вот интерес — никуда не денется.

Москва

Санкт-Петербург

Йога-выезд с баней Зимняя сказка: Йога практики в коллаборации двух преподавателей направления FYSM... 14 декабря м. Парнас (от него тебя доставят до локации) 10000₽ Царица Пати: Russian Style Русский Новый год с размахом — весёлый, яркий и музыкальный! Погрузись в атмосфе... 27 декабря Douglas 9900₽

P.S. подбирая события для статьи, обнаружили, что классных и необычных переосмыслений народных традиций и фольклора — море разливанное. Тут тебе и авангардные спектакли на тему сказок и застолья иммерсивные... А что самое необычное встречал ты?