Эх, яблочко, маршрут перестроен

Статья активно пополняется событиями: редакторский состав перетрясает сундучки в кавровых городах.
Следуя строгой букве законов мифологического мышления, вооружившись томиком Проппа и блинами, отправляемся разбираться, откуда есть пошёл тренд на русское-народное в событиях. Объективности пообещать не можем, зато подборку тематических событий — вполне.
За морями, за горами, за скучнейшими томами
Как часто бывает, энтузиасты-исследователи просекли фишку первыми. Окрылённые возможностями социальных сетей, амбассадоры научпопа начали рассказывать о прошлом живо, просто и захватывающе.
В их лекциях охлупни и рубели из непонятной музейной рухляди превратились в яркие приметы быта, а «предки» и «крестьяне» вдруг стали живыми людьми до боли похожими на нас. Как новгородский мальчик Онфим, который ещё в XIII-м веке рисовал себя супергероем. 100% понимания, бро, 0% осуждения.
История вылезла из-под стекла и огляделась.
Москва
Русский код всё активнее проникает на андеграунд сцену, национальные мотивы звуч...
2500₽
Лекция, которая раскроет сакральные смыслы русских народных сказок. Ты отправишь...
1400₽
Санкт-Петербург
Как ритуальный голос переносит нас в иномирье? Как работают локусы и архетипы? П...
от 1000₽
Встреча общества пьяных культурологов. Тебя ждёт лекция-погружение в историю нац...
от 1990₽
Узнай о происхождении слова на три буквы на лекции, посвящённой великому и ужасн...
от 1500₽
Не всякая сказка — людям указка
…И SMMщики с маркетологами согласно покивают. Глобальный тренд на новую искренность позволил окинуть свежим взглядом окружающую действительность и вспомнить, что вязаные бабушкой носочки — так-то самые лучшие. А плести корзинки из лозы вообще-то классно.
Грузовичок понтов с его трендами-брендами налетел на зумеров и вылетел на обочину, дав нам увидеть пригородные поля и земляничку в кустах.
Москва
Ну кто из нас хоть раз в жизни, пусть не вслух, а в сердцах, не использовал креп...
1500₽
Раньше молодёжь собиралась после трудового дня, чтобы пообщаться, повеселиться, ...
1500₽
Санкт-Петербург
Серия мастер-классов для тех, кто хочет научиться резьбе по дереву: от базовых п...
2900₽
Серия мастер-классов для тех, кто хочет научиться резьбе по дереву: от базовых п...
2900₽
В это замечательное предрождественнское время приходи, чтобы поговорить о коляде...
от 700₽
Пермь
История о движении, памяти и преображении, где прошлое, настоящее и будущее встречаются в материале и образе. Экспозиция объединяет живопись, керамику, графику и декоративно-прикл...
Бесплатно
Кто в теремочке живёт?
Нет, правда, кто? Этот вопрос задают себе люди по всему миру. В пику неумолимой глобализации возникает потребность ощутить локальную идентичность, связь с домом. И ты начинаешь тыкать палочкой местные предания, историю своей улицы и фамильные архивы.
Ну и, как известно любому исследователю, начни тыкать прошлое — попадёшь в местную кухню. Блинчики, соленья и шанежки переосмысляются в новых реалиях и снова становятся ультрамодными. Тут тебе и эксперименты современной высокой кухни и стрит-фуд в прикольных крафтовых упаковках. Что, кстати, кивает в такт ещё одному глобальному тренду: экологичности, завязанной на местных рынках и локальных продуктах.
Москва
На встрече будешь говорить о восхитительном русском головном уборе — кокошнике. Кокошники на Руси носили замужние женщины. Этот драгоценный головной убор передавался из поколения в...
2100₽
Санкт-Петербург
Дегустация игристых вин со всего мира. Тебя ждёт: - 5 вин из разных стран (нап...
3500₽
Дегустация, на которой ты не только сможешь попробовать разные виды настоек, но ...
2000₽
Театр горожан — это театр, в котором люди рассказывают о своём опыте без посредн...
800₽
Казань
Ты узнаешь о секретах приготовления эчпочмака - символа татарской национальной кухни. Ведущий мастер-классса покажет несколько видов защипывания эчпочмаков. А пока они буду запек...
990₽
Нижний Новгород
Когда за окнами снег и холод, приходи в уютную усадьбу Гусевых продолжить добрую традицию — собираться в тёплом кругу за согревающими напитками. Тебя ждет аромат яблок, мёда и спе...
2300₽
На заборе тоже написано
Пожалуй, главный прикол фольклора — в отсутствии автора. Это убирает посредника между тобой и произведением, позволяет самому залить туда любой смысл, не оглядываясь на «что хотел сказать автор». Тренд на русское-народное переосмысляет традиции, а не воскрешает музейных мертвецов.
Поэтому дизайнеры бахают этнические орнаменты на худи, а диджеи бодро миксуют «Ой, мороз» с хардбассом. Русское поле (экспериментов) щедро колосится сказочными рейвами, ролевыми играми в славянском сеттинге и бранчами с квасом. И это реально весело!
Москва
Выставка вновь открыта! Сюжет выставки построен вокруг известной присказки: «Сказка - ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок». Эта народная мудрость стала основой концепции п...
от 600₽
Санкт-Петербург
Театральный хоррор, в котором жуть — это не только мрак, но и взросление. Здесь первая влюблённость и первое предательство идут рука об руку с магией, славянскими песнями и мутной ...
от 1300₽
Нижний Новгород
Скоморох-шоу «Сказки для хороших людей» — веселье, музыка, импровизация, общение с залом, это фонтан энергии, который захлестывает зрителей. Представь, что после корпоратива в офи...
от 700₽
Пермь
Хор.project приглашает на первый хоровой ивент. Будут петь настоящие народные песни: известные каждому и наоборот, диковинные и совсем незнакомые. Хор идеально подойдёт для любите...
1800₽
Иркутск
Иркутский гусляр Ксения Осадчая знакомит слушателей с прекрасным старинным инструментом — гуслями. Гусельный звук раскрывается как глубокий и звенящий, хрустальный и бархатный, отз...
750₽
Краснодар
Новогодний корпоративе в русском стиле. Что тебя ждёт: — 6 часов неистового вес...
4900₽
Поговоришь о большом пласте зимних традиций, которые живы в других странах и рег...
800₽
Выпускной спектакль базового курса актерского мастерства ACT.LAB 28. Тёмная сказ...
1000₽
Долго и счастливо
Выныривая из описаний тематических вечеринок и мастер-классов, остаёшься с мыслью, что традиции — это не то, что можно «вспомнить» или «забыть». Они у тебя внутри просто есть и всё. Их используют для развлечений потому, что они априори работают. Культурный код, все дела, никуда от него не деться.
Хорроры в старорусском стиле всегда будут по-особенному пугать (привет, Гоголь!), а песни со старинными мотивами — задевать какие-то тайные душевные струны. Да, в ближайшее время этот тренд пропадёт. А вот интерес — никуда не денется.
Москва
Слышал ли ты духовные стихи и постовые песни русской деревни? А деревенские песн...
от 2650₽
Рождественский концерт фольклорного ансамбля «Комонь». Концерт ансамбля «Комонь...
от 1500₽
Санкт-Петербург
Зимняя сказка: Йога практики в коллаборации двух преподавателей направления FYSM...
10000₽
Русский Новый год с размахом — весёлый, яркий и музыкальный! Погрузись в атмосфе...
9900₽
P.S. подбирая события для статьи, обнаружили, что классных и необычных переосмыслений народных традиций и фольклора — море разливанное. Тут тебе и авангардные спектакли на тему сказок и застолья иммерсивные... А что самое необычное встречал ты?
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