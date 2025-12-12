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Истоки и традиция в творчестве Хаски

Дом культуры Исток, Большая Никитская улица, 60с1

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+

Про событие

Русский код всё активнее проникает на андеграунд сцену, национальные мотивы звучат и в музыке, и в текстах. Что общего у репа и фольклора? Как действует ритуальный голос и формулы? В чём мастерство оммажей и аллюзий, и почему не работает прямое цитирование? Обо всём этом и не только — на лекции. Лектор — Лорви Яна, автор, организатор и участник экспедиций по Ленинградской области и Карелии, этномузыколог, автор проекта «Плакальщица». Исток ДК — это проект Софьи Эрнст и Юлии Журавлевой. Здесь сохраняют и продвигают живую традиционную культуру и фольклор в контексте современный городской жизни.

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