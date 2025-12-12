Русский код всё активнее проникает на андеграунд сцену, национальные мотивы звучат и в музыке, и в текстах. Что общего у репа и фольклора? Как действует ритуальный голос и формулы? В чём мастерство оммажей и аллюзий, и почему не работает прямое цитирование? Обо всём этом и не только — на лекции. Лектор — Лорви Яна, автор, организатор и участник экспедиций по Ленинградской области и Карелии, этномузыколог, автор проекта «Плакальщица». Исток ДК — это проект Софьи Эрнст и Юлии Журавлевой. Здесь сохраняют и продвигают живую традиционную культуру и фольклор в контексте современный городской жизни.