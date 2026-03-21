Истоки и традиция в творчестве Хаски
Рузовская улица, 21
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 2000₽
Возраст 16+
Про событие
На лекции будут говорить о культурном явлении, фольклоре и рэпе, а также о культурном коде и традициях. Разберут треки, будут искать общее, смотреть клипы и обсуждать последний альбом. Количество мест ограничено. В пространстве необходимо снять обувь.
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