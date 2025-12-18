ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Народные песни и настойки в усадьбе

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

от 2650₽ до 2850₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Слышал ли ты духовные стихи и постовые песни русской деревни? А деревенские песни в сочетании с классической музыкой? Если нет, — пора услышать. На одной сцене встретятся народная и академическая традиции, фолк и авангард. В программе прозвучат колядки, лирические и плясовые песни разных регионов России, духовные стихи, постовые песни, колыбельные, авторская музыка в неожиданной для знатоков отечественной фолк-сцены интерпретации. Жемчужина вечера — голос звезды российской фолк сцены Таисии Краснопевцевой, который обрамлен звучанием виолончели и контрабаса в руках выдающихся инструменталистов и композиторов Ярослава Сродных и Андрея Березина. Для тебя прозвучит современная музыка, для создания которой использовали старые «кубики» фольклора и европейской музыкальной культуры 18-20 веков. Эта программа создана с чистым сердцем и ясным умом поэтому передаёт свежее и совершенно новое звучание исторических мотивов. Приходи пить настойки и душистый чай с лёгкими закусками. Уютная компания, свечи и архитектура XVIII века – в таком окружении пройдёт вечер новой фольклорной музыки в самом сердце Старой Москвы.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста