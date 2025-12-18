Слышал ли ты духовные стихи и постовые песни русской деревни? А деревенские песни в сочетании с классической музыкой? Если нет, — пора услышать. На одной сцене встретятся народная и академическая традиции, фолк и авангард. В программе прозвучат колядки, лирические и плясовые песни разных регионов России, духовные стихи, постовые песни, колыбельные, авторская музыка в неожиданной для знатоков отечественной фолк-сцены интерпретации. Жемчужина вечера — голос звезды российской фолк сцены Таисии Краснопевцевой, который обрамлен звучанием виолончели и контрабаса в руках выдающихся инструменталистов и композиторов Ярослава Сродных и Андрея Березина. Для тебя прозвучит современная музыка, для создания которой использовали старые «кубики» фольклора и европейской музыкальной культуры 18-20 веков. Эта программа создана с чистым сердцем и ясным умом поэтому передаёт свежее и совершенно новое звучание исторических мотивов. Приходи пить настойки и душистый чай с лёгкими закусками. Уютная компания, свечи и архитектура XVIII века – в таком окружении пройдёт вечер новой фольклорной музыки в самом сердце Старой Москвы.