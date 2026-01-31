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Василиса прекрасная

Люди-игры
Красноармейская улица, 45

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Выпускной спектакль базового курса актерского мастерства ACT.LAB 28. Тёмная сказка: «Василиса Прекрасная» Захватывающее путешествие по мрачным тропам древней сказки, переосмысленной в жанре фолк-хоррора! В этой уникальной интерпретации любимой сказки тебя ждёт атмосфера мистики и волшебства, наполненная драматическим напряжением и неожиданными сюжетными поворотами. Современная версия классического сюжета раскрывает новые грани известной истории, где традиционные мотивы переплетаются с завораживающей таинственностью. Ты погрузишься в мир тёмной магии и древних тайн, где каждый момент наполнен напряжением и ожиданием чуда. Режиссёр — Инна Перепелина.

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