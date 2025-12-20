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Предпраздничная вечёрка

Исток, Большая Никитская улица, 60с1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Раньше молодёжь собиралась после трудового дня, чтобы пообщаться, повеселиться, показать себя, посмотреть на других, завести друзей и найти свою пару. Такие встречи назывались вечёрками. Сегодня эта традиция известна в узких кругах, но в ДК «Исток» организаторы хотят сделать вечёрки регулярным и доступным способом отдыха для всех. Приходи на вечёрку, если ты: - хотите найти единомышленников и завести новые знакомства; - мечтаешь хорошо провести время с друзьями; - готов танцевать простые и радостные танцы под живую музыку (никакого опыта не нужно); - любишь народные игры — играть или просто наблюдать; - уже имеешь опыт и хочешь показать своё мастерство; - вообще не знаешь, что такое вечёрка, но интересно попробовать. Ведущая - Григорьева Н.А. Музыканты: Добрыня Ситников Михаил Кожин Тимур Мизинов Андрей Мякинченко

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