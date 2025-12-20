Встреча общества пьяных культурологов. Тебя ждёт лекция-погружение в историю национального дизайна. Ты узнаешь, в каком культурном контексте сформировался русский традиционный стиль, и разберёшь его визуальный код. Поймёшь, кто, когда и почему обращался к нему, а также как менялось представление о «русскости». Почувствуешь разницу восприятия стиля внутри страны и за её пределами, а также обсудишь его современное воплощение — от эстетики Slavic Bimbo в массовой культуре до высокой моды. Лекцию проведёт Лилия Афиногенова — профессиональный экскурсовод, гид по Петербургу и петербуржцам.