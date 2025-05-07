ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

От монастырей до баров: эволюция настоек

улица Некрасова, 3-5В

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация, на которой ты не только сможешь попробовать разные виды настоек, но и сделать собственную Что тебя ждёт: - Дегустация 7 видов настоек - Истории про аптечные корни (монастырские рецепты), советские традиции (домашние настойки), современные тренды (миксология, крафт) Интерактив: - Гости пробуют создать свою настойку из готовых ингредиентов: специи, фрукты, травы. Сможешь забрать мини-бутылочку на память - Конкурс на лучший тост под настойку. Приз — фирменный шот Продолжительность: 1,5 - 2 часа Регистрация по телефону +7 (981) 841-56-38

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста