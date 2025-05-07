Дегустация, на которой ты не только сможешь попробовать разные виды настоек, но и сделать собственную Что тебя ждёт: - Дегустация 7 видов настоек - Истории про аптечные корни (монастырские рецепты), советские традиции (домашние настойки), современные тренды (миксология, крафт) Интерактив: - Гости пробуют создать свою настойку из готовых ингредиентов: специи, фрукты, травы. Сможешь забрать мини-бутылочку на память - Конкурс на лучший тост под настойку. Приз — фирменный шот Продолжительность: 1,5 - 2 часа Регистрация по телефону +7 (981) 841-56-38