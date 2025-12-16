Лекция, которая раскроет сакральные смыслы русских народных сказок. Ты отправишься в путешествие сквозь время, чтобы узнать, как наши предки зашифровывали свои знания и верования в волшебных историях. Задумывался ли ты, почему Иванушка – дурачок, а Василиса – Премудрая? Что скрывается за образом Бабы-Яги – пограничницы миров? Как убить Кощея Бессмертного, если он уже мёртв? И что общего между избушкой на курьих ножках и древним гробом? По мере повествования ты изучишь яркие иллюстрации и картины великих русских художников: Виктора Васнецова, Ивана Билибина, Николая Рериха и других. Что тебя ждёт? – «путь героя»: разберёшь архетипы персонажей (Иван-дурак, Василиса Премудрая, Баба-Яга) через призму структурного анализа Владимира Проппа; – языческое мировоззрение: раскроешь символику сказочных образов – от волшебных предметов до ритуальных действий (напоить, накормить, уложить спать) и узнаешь, почему эти действия так важны в сказках и что они означают; – связь сказок и обрядов: исследуешь параллели между сюжетами сказок и древними ритуалами – от обрядов посвящения до похоронных церемоний; – запах русского духа: попробуешь почувствовать, как пахнет настоящая русская сказка, погружаясь в её глубинный смысл. Лектор: Наталья Лавренова – искусствовед, лектор, педагог, коллекционер предметов современного искусства, автор телеграм-канала «Искусству быть!»