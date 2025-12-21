Откуда есть пошла русская брань: происхождение и история мата
Гостиница Октябрьская, Орловский переулок, 2
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от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Необычное
Про событие
Узнай о происхождении слова на три буквы на лекции, посвящённой великому и ужасному: русскому мату На лекции ты узнаешь: — Как появился русский мат и каковы его исходные функции — Правда ли, что мат на Русь принесли монголы — Каково происхождение отдельных матерных слов — Как матерились наши предки в берестяных грамотах, на стенах построек и даже на полях богослужебных книг — Какие матерные слова мы потеряли — Как матерился Пушкин и чем ругательства его эпохи отличались от современных В лекции будет использоваться ненормативная лексика в качестве языковых примеров. Ведущая: Светлана Гурьянова. Филолог, популяризатор лингвистики, автор книги «В начале было кофе», телеграм-канала «Восстание редуцированных» и блога «Истоки слова».
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