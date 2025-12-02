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Резьба по дереву

Плуталова улица, 20

Начало:

Завершение:

2900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Серия мастер-классов для тех, кто хочет научиться резьбе по дереву: от базовых приемов до создания законченных изделий. Под руководством профессионального наставника ты постепенно освоишь технику, научишься выбирать заготовки и безопасно работать инструментом. - одиночный мастер-класс (3 часа); - группы до 5 человек; - все инструменты и расходные материалы включены. На каждом из занятий: узнаешь о различных породах древесины, разберёшь, какой выбрать инструмент для определенного вида резьбы, познакомишься с вариантами как подготовить рабочее место, пройдёшь технику безопасности при работе с резным инструментом. Предоставляется тренировочный материал и школьный инструмент. МК можно посещать разово. Занятия проходят по вторникам (19:00) и субботам (12:00).

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