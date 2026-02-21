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Сказки без Пушкина

Нетеатр
Большая Покровская улица, 4Д

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Скоморох-шоу «Сказки для хороших людей» — веселье, музыка, импровизация, общение с залом, это фонтан энергии, который захлестывает зрителей. Представь, что после корпоратива в офисе ты очутился между сном и явью, в Междумирье, где реальные проблемы — ремонт у соседей, поиск работы и себя, любовные приключения — обернулись сказочными сюжетами. Как сказал один зритель после спектакля: «Давно не видел такого сплава абсурда, притчи и юмора!». Да, спектакль необычный. Это 19 отдельных сказочных сюжетов, в которых легко узнаются бытовые реалии. Это странные музыкальные инструменты и хит «Мы зайчата серенькие». Будет смешно. И немного страшно. Приходи, если не боишься.

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