Скоморох-шоу «Сказки для хороших людей» — веселье, музыка, импровизация, общение с залом, это фонтан энергии, который захлестывает зрителей. Представь, что после корпоратива в офисе ты очутился между сном и явью, в Междумирье, где реальные проблемы — ремонт у соседей, поиск работы и себя, любовные приключения — обернулись сказочными сюжетами. Как сказал один зритель после спектакля: «Давно не видел такого сплава абсурда, притчи и юмора!». Да, спектакль необычный. Это 19 отдельных сказочных сюжетов, в которых легко узнаются бытовые реалии. Это странные музыкальные инструменты и хит «Мы зайчата серенькие». Будет смешно. И немного страшно. Приходи, если не боишься.