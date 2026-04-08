https://abramov.rest/ Ресторан расположен в уникальном здании: историческом особняке второй половины XIX века. Дом был построен купцом 2-й гильдии Василием Абрамовым на земле, ранее принадлежавшей Храму святителя Григория Неокесарийского. Отдавая дань этой славной истории, они назвали ресторан в честь купца Абрамова и сохранили для тебя атмосферу старой Москвы. Некоторые стены в интерьере намеренно оставлены без отделки, и на кирпичах ты сможешь увидеть дореволюционное заводское клеймо – знак подлинности того духа. Режим работы: ПН-ПТ: 11:00-00:00 СБ-ВС: 11:00-2:00
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