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  1. Краснодар
  2. События

Пустите поколядовать!

Пятница
улица имени Тургенева, 14/1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Концерты
Мастер-классы

Про событие

Поговоришь о большом пласте зимних традиций, которые живы в других странах и регионах, но исчезают у нас. Примеришь маски ряженых и, конечно, споёшь колядки разных жанров, в том числе местные, кубанские. Встречу проведёт Елена Нефёдова — художественный руководитель проекта СЕНО. Елена погружает участников в мир пения как важной практики, неразрывно связанной с жизнью и культурой. В нынешнем турбулентном мире календарные праздники, в частности зимние - одна из точек опоры для человека и общества в целом. При этом колядки — яркий, но в Краснодаре почти забытый обряд, который хотелось бы сделать такой же частью новогодних торжеств, как бокал шампанского под бой курантов. На мастер-классе ты: — Поговоришь о корнях традиции и её актуальности сейчас — Споёшь самые разные колядки, включая дохристианские — Все участники разыграют по ролям этапы мистерии После занятия у тебя будет готовый сценарий праздника и понимание, что и зачем в нём происходит. Возможно, ты откроешь для себя смыслы, о которых не задумывалась раньше — то, что было очевидным для наших бабушек, но забыто сейчас. Занятие подходит для участников с любым уровнем подготовки.

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