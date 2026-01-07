ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Рождество Твоё

Театр Практика
Большой Козихинский переулок 30

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 12+
Спектакли
Концерты

Про событие

Рождественский концерт фольклорного ансамбля «Комонь». Концерт ансамбля «Комонь» — это знакомство с аутентичной традицией встречи Рождества, запечатлённой в русском фольклоре. Артисты приглашают зрителей присоединиться к увлекательному путешествию в прошлое. Вы узнаете, как на Руси отмечали Новый год, как гадали и что танцевали во время зимних праздников. На вечере прозвучат песни, собранные в этнографических экспедициях: плясовые и хороводные, щедровки, колядки, страдания, поблюдные гадания и колыбельные из разных областей нашей огромной страны. Также в программу вошли литературные произведения, воспоминания и дневники, где празднование Рождества показано через призму исторических событий и личных переживаний. «Комонь» стремится разрушить стереотипы о типичном «народном» ансамбле и скучном фольклоре. Музыканты исполняют традиционную музыку — песни и плясовые наигрыши, записанные в деревнях и сёлах России — в новом, смелом звучании: ансамбль активно взаимодействует с современной музыкой и другими искусствами, стремясь к выходу за пределы традиционного восприятия фольклора. Ансамбль переносит традиционную песню в неожиданные пространства — туда, где в них сможет влюбиться неподготовленный слушатель. Музыканты гастролировали во многих городах России и Европы, принимали участие в известных фестивалях и перформансах.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста