Рождественский концерт фольклорного ансамбля «Комонь». Концерт ансамбля «Комонь» — это знакомство с аутентичной традицией встречи Рождества, запечатлённой в русском фольклоре. Артисты приглашают зрителей присоединиться к увлекательному путешествию в прошлое. Вы узнаете, как на Руси отмечали Новый год, как гадали и что танцевали во время зимних праздников. На вечере прозвучат песни, собранные в этнографических экспедициях: плясовые и хороводные, щедровки, колядки, страдания, поблюдные гадания и колыбельные из разных областей нашей огромной страны. Также в программу вошли литературные произведения, воспоминания и дневники, где празднование Рождества показано через призму исторических событий и личных переживаний. «Комонь» стремится разрушить стереотипы о типичном «народном» ансамбле и скучном фольклоре. Музыканты исполняют традиционную музыку — песни и плясовые наигрыши, записанные в деревнях и сёлах России — в новом, смелом звучании: ансамбль активно взаимодействует с современной музыкой и другими искусствами, стремясь к выходу за пределы традиционного восприятия фольклора. Ансамбль переносит традиционную песню в неожиданные пространства — туда, где в них сможет влюбиться неподготовленный слушатель. Музыканты гастролировали во многих городах России и Европы, принимали участие в известных фестивалях и перформансах.