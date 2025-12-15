ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Краснодар
  2. События

A La Russe корпоратив

«Сплетни» by Anna Asti
Красная улица, 72

Начало:

Завершение:

4900₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Новогодний корпоративе в русском стиле. Что тебя ждёт: — 6 часов неистового веселья — Приветственное шампанское — Лёгкие закуски — Новогодний декор и иллюминация — Дед Мороз и Снегурочка — Практика на исполнение желания от Евгения Савченко — Подведёшь итоги уходящего года — Приглашённые гости, спикеры — Профессиональные фото — И, конечно же, жаркие танцы!

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Комики против записок
Выбор редакции
Комики против записок

300₽

Сияние
Сияние
c
по

от 1200₽

Битва комиков
Битва комиков

600₽

Стендап — разгрузка
Стендап — разгрузка

300₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

1600₽

Караоке с оркестром
Выбор редакции
Караоке с оркестром

от 2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста