Новогодний корпоративе в русском стиле. Что тебя ждёт: — 6 часов неистового веселья — Приветственное шампанское — Лёгкие закуски — Новогодний декор и иллюминация — Дед Мороз и Снегурочка — Практика на исполнение желания от Евгения Савченко — Подведёшь итоги уходящего года — Приглашённые гости, спикеры — Профессиональные фото — И, конечно же, жаркие танцы!