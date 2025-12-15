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A La Russe корпоратив
Красная улица, 72
Начало:
Завершение:
4900₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Еда
Про событие
Новогодний корпоративе в русском стиле. Что тебя ждёт: — 6 часов неистового веселья — Приветственное шампанское — Лёгкие закуски — Новогодний декор и иллюминация — Дед Мороз и Снегурочка — Практика на исполнение желания от Евгения Савченко — Подведёшь итоги уходящего года — Приглашённые гости, спикеры — Профессиональные фото — И, конечно же, жаркие танцы!
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