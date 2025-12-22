Театр горожан — это театр, в котором люди рассказывают о своём опыте без посредников в виде актёров. Для зрителя это шанс испытать уникальное переживание: ощутить трепет, сомнения, веру, страхи и любовь другого реального человека. Шесть настоящих работников культуры ответят на вопросы: — Кто реставрирует кафтан Петра I? Кто 30 лет руководит «хором бабушек» и собирает народные песни? Кто создаёт праздники? Кто работает в цехах театров? Кто учит детей петь? — Почему они выбрали заниматься этими непопулярными и не денежными занятиями? — Нужна ли «массе» культура, которую они несут? — Какое место у культуры в 2025 году? Горожане: Елизавета Хатунцева — художник - реставратор тканей Русского музея, реставрировала Знамя Петровского времени, работает над коллекцией народного искусства. Нина Артёменко — руководитель Народного коллектива фольклорного ансамбля «Домострой» Дома культуры «Парголовский», этномузыколог, собиратель и исследователь русского и казачьего фольклора. Екатерина Загородникова — видеоинженер театра марионеток им. Е.С. Деммени. Елена Мосьпан — ex-арт-директор праздничного агентства «Авокадо», ведущая, организатор мероприятий, режиссер. Мария Ахлибинская — руководитель образцового вокального коллектива «Питер Пэн». Наталия Груздева — художник, реставратор Русского музея. Кураторы: Анна Симонова и Анастасия Пахотинская