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Колядки: мастер-класс по пению колядок, щедровок и христославий
Рузовская улица, 21
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 1000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
В это замечательное предрождественнское время приходи, чтобы поговорить о коляде, о святках и о «кривом времени», научиться петь колядки и даже по-настоящему поколядовать в этом большом красивом доме. В пространстве необходимо снять обувь.
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