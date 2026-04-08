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Ухват

Москва, ул. Рочдельская д. 15, стр. 41

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https://uhvat.restaurant/ Кухня в Ухват – это лучшие русские традиции, помноженные на современные технологии. Иначе говоря, уникальный тандем печной души и открытой кухни, чтобы каждый гость, пришедший к сюда отведать щей или томлёного мяса, мог наблюдать за процессом приготовления через стекло. Блюда здесь по-настоящему «томятся» в печи, а именно готовятся на медленном огне в течение 6, 12 и даже 18 часов! Этот незаслуженно забытый способ приготовления открывает еду в новом ракурсе. График работы: Ежедневно: 12:00–0:00
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