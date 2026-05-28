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Дайджест событий на выходные

Ну что, отдохнём?

Что будет в статье:

  1. - Новосибирск
  2. - Нижний Новгород
  3. - Красноярск
  4. - Казань
  5. - Екатеринбург
  6. - Ростов-на-Дону
  7. - Краснодар

Выходные уже подмигивают, приглашая тебя отвлечься и развлечься! Мы собрали способы классно и разнообразно провести эти дни, чтобы было о чём вспоминать в начале следующей недели. Ну кайф же? :)

Новосибирск

Отдушина
Отдушина

Выставка, исследующая двойственную природу творческого акта. Взаимодействие худо...

до
Арт Ель

Бесплатно

Где мой 2008?
Где мой 2008?

Помнишь время, когда танцпол горел от David Guetta и Fedde Le Grand, когда все п...

Звезда, Бердский тупик

1200₽

Хороший парень
Хороший парень

Погрузись в удивительный мир «Хорошего парня» — уникального спектакля, где любов...

Красная мельница: гастро-театр

от 1800₽

Попкорно (PopCorno)
Попкорно (PopCorno)

Неповторимое сочетание мужского и женского вокала, ритмичных барабанов и мощных ...

Руинпаб Типография

600₽

Нижний Новгород

Кэт Гала
Кэт Гала

Мэт Гала есть у музеев, дизайнеров и мировых селебрити. И у «Синего Кота» будет,...

Синий кот

777₽

Дружба
Дружба

Фестиваль, на котором можно начинать встречать лето. на сцене: рухнот (дебют) —...

Tago Mago

от 400₽

Упоротый Палеонтолог. Инопланетная фауна Южной Америки
Упоротый Палеонтолог. Инопланетная фауна Южной Америки

Южная Америка на протяжении сотен лет была для человечества тайной, чем-то непох...

Кинофактура

от 1300₽

Бережно
Бережно

Персональная выставка Лены Лисицы. С 2023 года Лена Лисица работает над создани...

до
Тихая

450₽

Красноярск

Музыкальное лото
Музыкальное лото

Игра, где числа становятся хитами. Музыкальное лото — игра, где классическая аз...

Benedict Breakfast & Lounge, улица Красной Армии, 10с5

500₽

Быстрые свидания
Быстрые свидания

Быстрые свидания — комедийное дейтинговое шоу. Ведущие-комики формируют пары и ...

Хэдлайнер, улица Молокова, 56

от 700₽

Спасти человечество
Спасти человечество

Аудиоспектакль «Спасти человечество» — сплетение театрального и гастрономическог...

до
Булгаков, ул. Сурикова, 12/6, этаж 2

3000₽

Казань

Гастротеатр: Калейдоскоп
Гастротеатр: Калейдоскоп

«Калейдоскоп» — гастрономический театр, который совмещает в себе черты ресторана...

до
Kaleidoscope, улица Туфана Миннуллина, 14/56

10000₽

Туристическая поездка (Trip on Tour)
Туристическая поездка (Trip on Tour)

Восьмичасовое аудиовизуальное шоу. Диджеи: AIWASKA, ALEXEY UNION, FAKE MOOD (AN...

Яхт-клуб на полуострове Локомотив, полуостров Локомотив, 1

от 3000₽

Фестиваль «Культурные гастроли»
Фестиваль «Культурные гастроли»

Фестиваль просветительского проекта Доктрина эт Нобилес, посвященный культурным ...

Галерея современного искусства ГМИИ РТ

от 0₽

Иммерсивный Сабантуй
Иммерсивный Сабантуй

У тебя есть возможность погрузиться в мир национального колорита и страстей. Ока...

Дом-музей ЭЧПОЧМАКА, улица Каюма Насыри, 1/5Б

2500₽

Кофе и не только
Кофе и не только

История про поиск своего места. Выход в город. Выход на платформу. Вход в порта...

Творческая лаборатория «Угол»

от 700₽

Екатеринбург

Гастробаттл «На Троицу в МИЕ»
Гастробаттл «На Троицу в МИЕ»

Очередное умосостязание этнолога и научного сотрудника МИЕ Вячеслава Печняка и г...

Музей истории Екатеринбурга

от 1300₽

Мини-макраме
Мини-макраме

Начать путь в дивный мир макраме можно с малого, класс будет посвящен небольшим ...

Встречи

от 1200₽

Привет, лето
Привет, лето

Последняя ночь весны. Первый удар лета. Привет, лето — это когда: — диджеи разг...

Свобода Концерт Холл

от 399₽

Кому тату?
Кому тату?

Комедийно-импровизационное шоу, где комики обсуждают татуировки и вместе с тату ...

Коммуна, улица Розы Люксембург, 34

200₽

Ростов-на-Дону

Бьюти-утро
Бьюти-утро

Прийти в гости в спальни, причесать альпак и проводить их на «работу» — уникальн...

до
парк культуры и отдыха имени Николая Островского, проспект Сельмаш 1А

1400₽

Одинокая женщина желает познакомиться
Одинокая женщина желает познакомиться

Трогательная ироничная история о человеческих взаимоотношениях, любви и поиске с...

Человек в кубе

от 1200₽

Экскурсия «Пивзавод Южная Заря 1974»
Экскурсия «Пивзавод Южная Заря 1974»

Хочешь своими глазами увидеть, как варят пиво на «Пивзаводе «Южная Заря 1974»? ...

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Южная Заря 1974, улица Доватора, 146А

800₽

Хоровая вечеринка
Хоровая вечеринка

Двор на Седова превратится в караоке под открытым небом. Любой желающий может и...

Новая Земля, улица Седова, 5

Бесплатно

Йога юга фест
Йога юга фест

Ежегодный городской фестиваль йоги, творчества и здорового образа жизни. Целый ...

Левобережная улица, 72

от 1600₽

Краснодар

ДеньДуркиФест
ДеньДуркиФест

Однажды санитары потеряли бдительность, и они вырвались на свободу. С тех пор с...

Der Bunker bar, улица Мира, 28

400₽

Маленький принц
Маленький принц

В суете современного мира у взрослых совсем не остаётся времени пообщаться со св...

Театр Veritas

от 700₽

Марьи да Василисы: образ и роль женщины в мифе и фольклоре
Марьи да Василисы: образ и роль женщины в мифе и фольклоре

Жёны, матери, сёстры, подруги. Красные девицы и старые старухи. Волшебные помощ...

Чарли

Бесплатно

    А может у тебя есть свой план, как провести эти выходные? Пиши в комментариях, будем рады почитать!

Что есть в статье:

  1. Новосибирск
  2. Нижний Новгород
  3. Красноярск
  4. Казань
  5. Екатеринбург
  6. Ростов-на-Дону
  7. Краснодар

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