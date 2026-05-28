Дайджест событий на выходные

Ну что, отдохнём?

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Выходные уже подмигивают, приглашая тебя отвлечься и развлечься! Мы собрали способы классно и разнообразно провести эти дни, чтобы было о чём вспоминать в начале следующей недели. Ну кайф же? :)

Новосибирск

Нижний Новгород

Красноярск

Музыкальное лото Игра, где числа становятся хитами. Музыкальное лото — игра, где классическая аз... 30 мая Benedict Breakfast & Lounge, улица Красной Армии, 10с5 500₽ Быстрые свидания Быстрые свидания — комедийное дейтинговое шоу. Ведущие-комики формируют пары и ... 29 мая Хэдлайнер, улица Молокова, 56 от 700₽ Спасти человечество Аудиоспектакль «Спасти человечество» — сплетение театрального и гастрономическог... до 31 мая Булгаков, ул. Сурикова, 12/6, этаж 2 3000₽

Казань

Екатеринбург

Ростов-на-Дону

Краснодар

А может у тебя есть свой план, как провести эти выходные? Пиши в комментариях, будем рады почитать!