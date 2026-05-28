Дайджест событий на выходные

Выходные уже подмигивают, приглашая тебя отвлечься и развлечься! Мы собрали способы классно и разнообразно провести эти дни, чтобы было о чём вспоминать в начале следующей недели. Ну кайф же? :)
Новосибирск
Помнишь время, когда танцпол горел от David Guetta и Fedde Le Grand, когда все п...
1200₽
Погрузись в удивительный мир «Хорошего парня» — уникального спектакля, где любов...
от 1800₽
Неповторимое сочетание мужского и женского вокала, ритмичных барабанов и мощных ...
600₽
Нижний Новгород
Южная Америка на протяжении сотен лет была для человечества тайной, чем-то непох...
от 1300₽
Красноярск
Игра, где числа становятся хитами. Музыкальное лото — игра, где классическая аз...
500₽
Быстрые свидания — комедийное дейтинговое шоу. Ведущие-комики формируют пары и ...
от 700₽
Аудиоспектакль «Спасти человечество» — сплетение театрального и гастрономическог...
3000₽
Казань
«Калейдоскоп» — гастрономический театр, который совмещает в себе черты ресторана...
10000₽
Восьмичасовое аудиовизуальное шоу. Диджеи: AIWASKA, ALEXEY UNION, FAKE MOOD (AN...
от 3000₽
Фестиваль просветительского проекта Доктрина эт Нобилес, посвященный культурным ...
от 0₽
У тебя есть возможность погрузиться в мир национального колорита и страстей. Ока...
2500₽
История про поиск своего места. Выход в город. Выход на платформу. Вход в порта...
от 700₽
Екатеринбург
Очередное умосостязание этнолога и научного сотрудника МИЕ Вячеслава Печняка и г...
от 1300₽
Начать путь в дивный мир макраме можно с малого, класс будет посвящен небольшим ...
от 1200₽
Последняя ночь весны. Первый удар лета. Привет, лето — это когда: — диджеи разг...
от 399₽
Комедийно-импровизационное шоу, где комики обсуждают татуировки и вместе с тату ...
200₽
Ростов-на-Дону
Прийти в гости в спальни, причесать альпак и проводить их на «работу» — уникальн...
1400₽
Трогательная ироничная история о человеческих взаимоотношениях, любви и поиске с...
от 1200₽
Хочешь своими глазами увидеть, как варят пиво на «Пивзаводе «Южная Заря 1974»? ...
800₽
Двор на Седова превратится в караоке под открытым небом. Любой желающий может и...
Бесплатно
Ежегодный городской фестиваль йоги, творчества и здорового образа жизни. Целый ...
от 1600₽
Краснодар
Однажды санитары потеряли бдительность, и они вырвались на свободу. С тех пор с...
400₽
В суете современного мира у взрослых совсем не остаётся времени пообщаться со св...
от 700₽
Жёны, матери, сёстры, подруги. Красные девицы и старые старухи. Волшебные помощ...
Бесплатно
А может у тебя есть свой план, как провести эти выходные? Пиши в комментариях, будем рады почитать!