Прийти в гости в спальни, причесать альпак и проводить их на «работу» — уникальная услуга в парке. Погрузись в этот релаксирующий процесс и получи массу положительных эмоций. Будут с радостью делиться опытом вычёсывания альпака и дарить альпачьи объятия всем, кто в них нуждается. Кстати, шерсть ты сможешь забрать с собой. А после встречи с альпаками, у тебя будет возможность заглянуть к кроликам и козочкам.