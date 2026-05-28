Бьюти-утро
парк культуры и отдыха имени Николая Островского, проспект Сельмаш 1А
Начало:
Завершение:
1400₽
Возраст 0+
Про событие
Прийти в гости в спальни, причесать альпак и проводить их на «работу» — уникальная услуга в парке. Погрузись в этот релаксирующий процесс и получи массу положительных эмоций. Будут с радостью делиться опытом вычёсывания альпака и дарить альпачьи объятия всем, кто в них нуждается. Кстати, шерсть ты сможешь забрать с собой. А после встречи с альпаками, у тебя будет возможность заглянуть к кроликам и козочкам.
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