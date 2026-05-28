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  1. Ростов-на-Дону
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Бьюти-утро

парк культуры и отдыха имени Николая Островского, проспект Сельмаш 1А

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 0+

Про событие

Прийти в гости в спальни, причесать альпак и проводить их на «работу» — уникальная услуга в парке. Погрузись в этот релаксирующий процесс и получи массу положительных эмоций. Будут с радостью делиться опытом вычёсывания альпака и дарить альпачьи объятия всем, кто в них нуждается. Кстати, шерсть ты сможешь забрать с собой. А после встречи с альпаками, у тебя будет возможность заглянуть к кроликам и козочкам.

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