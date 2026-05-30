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  1. Нижний Новгород
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Дружба

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Фестиваль, на котором можно начинать встречать лето. на сцене: рухнот (дебют) — шугейз, инди-рок Sprinkls — поп рок Морские гады — эмо панк Двери в 19:00, начало в 20:00 Вход: 400 с репостом, 600 без Пост: https://vk.com/club238397753?w=wall-238397753_3

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